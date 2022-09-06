شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": محاور الحوار الوطنى تساهم فى تعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القضايا المطروحة فى الحوار الوطنى تساهم فى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بداية من ملفات التعليم، الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية القضايا المطروحة فى تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصرى، لافتا إلى أن المحور الاقتصادى يحظى بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة لملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى يُعد انعكاس للظروف والتحديات الراهنة التى يعيشها العالم أجمع، خاصة وأن هذا الملف على وجه التحديد يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وهناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى يهدف لتوسيع نطاق المشاركة فى صياغة مستقبل الدولة المصرية، وتخطى التحديات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، ومن ثم فهو فرصة مهمة لطرح وتبادل الرؤى الاقتصادية وتطويرها بما يتناسب مع التجربة المصرية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وبحث سبل تمهيد الطريق للحفاظ على قطار التنمية، والعمل من أجل مواصلة التنمية الاقتصادية والحفاظ على عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتوظيف.