شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل روديجير يثير الجدل: لهذا السبب فضلنا ريال مدريد على تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع أنطونيو روديجير مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة دفاعية للفريق الملكي في ظل عدم رغبة الإدارة في التعاقد مع صفقات كثيرة هذا الصيف.

ريال مدريد يتعاقد مع روديجير

وعلى الرغم من أن روديجير كان أحد أهداف فريق ريال مدريد في الميركاتو ونجح بالفعل في التعاقد معه، إلا أن روديجير كان غير سعيد بالتعامل معه داخل تشيلسي وهو ما دفعه للرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

ومن جانبه كشف وكيل أعمال روديجير، لاعب فريق ريال مدريد الجديد، عن الأسباب الحقيقية وراء رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي وانتقاله لصفوف الريال.

وكان قد انتهى عقد روديجير مع تشيلسي خلال نهاية الموسم المنقضي وتحديد في 30 يونيو إلا أن اللاعب قرر الانتقال إلى ريال مدريد وحسم قراره قبل أشهر من نهاية موسم 2021/2022.

تصريحات وكيل روديجير

وأفاد سيف روبي، وكيل اللاعب في تصريحاته لشبكة "talkSPORT" الإنجليزية، أن ادارة تشيلسي لم تقم بتقدير اللاعب بشكل جيد ولم تبذل قصارى جهدها للتجديد مع اللاعب.

وقال سيف روبي: " تشيلسي خلال فترة رومان أبراموفيتش، لم يقوموا بالسعي من أجل تجديد عقد روديجير، لم يبذل أي جهد للإبقاء على اللاعب في لندن".

وأضاف: "أنطونيو كلن يشعر بالسعادة داخل لندن وكان يرغب في الاستمرار خاصة وأنه كان قريبا من أن يكون قائدا للقويق ولكن الأمور لم تكن جيدة، إدارة تشيلسي عرضوا عليه نصف راتب لوكاكو ولذلك اتخذنا قرارنا بالرحيل".