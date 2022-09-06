شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير طاجيكستان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب "عبد الرازق" بزيارة السفير الطاجيكى، مشيداً بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، ومؤكداً اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

وخلال اللقاء أكد "عبد الرازق " حرص مصر على تعزيز العلاقات مع جمهورية طاجيكستان على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تطوير مستوى التنسيق والتشاور تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، قائلا : نسعي في أقرب وقت لتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وطاجيكستان.

من جانبه، أكد السفير الطاجيكي أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد مستويات جديدة من التعاون خلال الفترة القادمة خاصة بعد زيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر في مارس الماضي.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير الطاجيكى الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به رئيس المجلس.

حضر اللقاء المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ، و المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.