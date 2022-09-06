شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ"النواب": الحوار الوطنى استكمال للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يُعد خطوة جادة للحياة السياسية فى مصر، وأنه ترجمة للجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع، كما أنه يأتى فى إطار استكمال الدولة لمسيرة الإصلاح الوطنية التى شرعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لبناء الشخصية المصرية الحديثة بناء على مخرجات ومعطيات جادة تكون إضافة للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يرسخ فكرة تقبل الآخر وحرية التعبير عن الرأى والرأى الآخر مادام الجميع يقف تحت راية الوطن والمصلحة العامة هى المحرك العام والتجرد من المصالح الشخصية، وتأكيد على أن المواطن هو اللبنة الأولى فى تأسيس الجمهورية الجديدة، مشددا على أهمية أن تحكم مناقشات الحوار ومخرجاته المصلحة العامة بمفهومها الشامل لضمان الوصول للأهداف المنشودة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن اختيار 12 مقررا للمحاور الأساسية للحوار الوطنى خير دليل على أن مسار الحوار مبشر وتأكيد على الجدية وأن الحوار الوطنى سيكون شامل ويضم مختلف الألوان والأطياف السياسية والقضايا الفكرية المختلفة وأن مصر من وراء القصد.

ولفت المغازى، إلى أن الحوار الوطنى بمفهومه خطوة نحو الوصول بالجمهورية الجديدة لمستقبل مشرق وقاعدة وطنية شاملة تتسع الجميع وتقبل جميع الآراء والأفكار والمقترحات، مؤكدا على أهمية استغلال هذه الفرصة فى الظهور بصورة تليق بهذا الحدث من خلال تقديم رؤى غير تقليدية تساعد مصر على تخطى التحديات.