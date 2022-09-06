شكرا لقرائتكم خبر عن حديث الساعة أجر الرضاعة.. ما أحكامه فقها وقانونا؟.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حديث الساعة أجر الرضاعة.. ما أحكامه فقها وقانونا؟"، استعرض خلاله رأى الشرع والفقه في اعتبار الرضاعة واجبة على كل أم بموجب الأمر القرأنى، والاختلاف حول إستحقاق الأم المرضعة لأجر الرضاعة فى حال طلاقها أو وفاة زوجها "عائلها"، ودار الإفتاء تتصدى للأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن حديث الساعة.. أجر الرضاعة فقها وقانونا.. الرضاعة واجبة على كل أم بموجب الأمر القرأنى.. والاختلاف حول إستحقاق الأم المرضعة لأجر الرضاعة فى حال طلاقها أو وفاة زوجها.. ودار الإفتاء تتصدى للأزمة