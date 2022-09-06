شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: نجاح الحوار الوطنى مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى ترجمة صريحة وجدية من قبل الدولة في إقامة حوار حقيقي ومثمر للوصول بالجمهورية الجديدة، وذلك من خلال قدر عال من الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة طريقها إلى المستقبل، مؤكدا أن نجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة فيه.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يضم كافة الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية، طالما كانت في إطار احترام الدستور، وإتاحة الفرص للجميع للتعبير عن رؤيتهم وأفكارهم مما يساهم في وجود تماسك وطنى قوى، مؤكدا أن النتائج الملموسة لمخرجات الحوار على أرض الواقع ستزيد من جدية التعامل مع الحوار الذي يضع مصلحة المواطن المصري أولوية قصوى، فالجميع يعمل ويجتهد من أجل تحسين حياة المصريين.

وأضاف القصبى، أن الحوار الوطنى يتم في مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول للأفضل ، لدفع قطار التنمية للأمام، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد لضمان مخرجات حقيقة على الأرض خاصة في ظل وجود رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار على خروجه في أفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار في صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.