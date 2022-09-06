تحالف الأحزاب المصرية مشيدا باختيار مقررى لجان الحوار الوطنى: يعبر عن المجتمع

القاهرة - سامية سيد - أشاد تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، بتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على تحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى والسياسى، مؤكدا أن الأسماء التى تم التوافق عليها تعبر عن أطياف المجتمع المصرى وتدعو للتفاؤل.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الشخصيات التى تم اختيارها لمهمة مقررين ومقررين مساعدين تدعو للتفاؤل وجدية الحوار الوطنى، مضيفا: "نحن دائما نرفع شعار بالحوار نجنى الثمار وأن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصري.

وأضاف "مطر": المصريون أمام حوار شامل لا يمكن تجزئة قضاياه ويعتبر هو البوابة الرئيسية نحو الجمهورية الجديدة، كما أن كل القضايا سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية محل نقاش أمام الجميع حتى نصل إلى توصيات تفيد الأجيال المقبلة".

وأكد "مطر" أن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من اختيار المقريين يعد إنجازا مهما فى مسيرة الحوار الوطني" مشيرا إلى أن أحزاب التحالف المصرى تقدمت بجميع تصوراتها ومقترحاتها لمجلس أمناء الحوار الوطنى سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعي".

وقد عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم، الاثنين 5 سبتمبر 2022، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيرى (مقرر مساعد) للمحور السياسى، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالى (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامى (مقرر مساعد) للمحور المجتمعى.

كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفى الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوى (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.

وفى ختام جلسته قرر المجلس عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى.