ممشى سياحي وتدريب العاملين.. خطة "السياحة" استعدادًا لـcop 27-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تسارع الحكومة الخطى للانتهاء من أعمال إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

يأتي ذلك بالتزامن قرب استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمرَ الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل، وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في فعاليات المؤتمر.

وتسعى وزارة السياحة والآثار لاستثمار الزخم الذي سيشهده المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية ومتنوعة، بجانب ما سيتم تنظيمه من برامج سياحية للوفود المشاركة في المؤتمر لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بجنوب سيناء.

ونظمت غرفة المطاعم السياحية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عدة دورات تدريبية متخصصة في سلامة الأغذية والمشروبات وإدارة مخلفات الطعام بشرم الشيخ.

وتناولت الدورات أحدث الطرق العلمية في صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، بمشاركة عدد كبير من مديري المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

ووضعت وزارة السياحة خطة مكثفة بالتعاون مع الغرف السياحية المعنية لتدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية على مفاهيم السياحة الخضراء وتطبيق مثل تلك الممارسات الجيدة للتعامل السليم مع البيئة وجعلها مستدامة، وتعميمها على جميع العاملين بالقطاع، وإعدادهم لاستقبال هذا الحدث العالمي.

وأشاد القطاع السياحي بخطة وزارة السياحة وسرعة الحكومة، في الانتهاء من تجهيز مدينة شرم الشيخ والمناطق السياحية المجاورة لها؛ خصوصًا في سانت كاترين ودهب، لاستضافة الحدث الأهم لعام 2022 (مؤتمر المناخ).

ويتابع اللواء عبد الله الديب، رئيس مجلس مدينة دهب، تنفيذ مشروع "دهب سكوير" وصب الخرسانة المسلحة للمحلات والنافورة الراقصة، وأعمال تركيب الواجهات الكلادين للمحلات التجارية وباقي أعمال البناء لدورات المياه والتأسيس للمسرح وأعمال اللاند سكيب.

وقال طوني كازامياس، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مؤتمر المناخ يخدم السياحة في مدينة شرم الشيخ والمناطق المجاورة كمدن "دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين".

وكشف طوني، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، عن مشروع تنفذه الدولة الآن عبارة عن ممشى سياحي يُسمى "دهب سكوير" على غرار "سوق سكوير" بشرم الشيخ؛ لخدمة الزائرين من ضيوف المؤتمر للمنطقة.

وأكد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن المشروع يخدم جميع السائحين وينقل دهب نقلة حضارية وسياحية كبيرة، حيث يضم ممشى سياحيًّا وسينما وألعابًا ترفيهية ونافورة راقصة، وسلسلة مطاعم وكافيهات، وبرندات عالمية من ألمانيا وإسبانيا واليونان، لتكون جاهزة في مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى مسرح يستوعب 4 آلاف زائر يوميًّا، على مساحة 50 ألف متر مربع، بغرض إيجاد متنفس للسائحين القاطنين في شرم الشيخ ودهب.

وأوضح طوني أن افتتاح "دهب سكوير" سيكون أول شهر أكتوبر المقبل، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الله الديب رئيس مجلس مدينة دهب، مشيدًا بمساهمة الدولة في إزالة أية عقبات أمام هذا المشروع، لافتًا إلى أن "دهب سكوير" سيخدم زائري مدن دهب وطابا ونويبع وسانت كاترين.

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إلى أن العمل في "دهب سكوير" بدأ من 1 يناير 2022، وسيكون المشروع جاهزًا للمشاركة في مؤتمر المناخ المرتقب نهاية العام الجاري، طبقًا لتعليمات محافظ جنوب سيناء، كون كبار دول العالم المشاركين في المؤتمر سيجلسون في شرم الشيخ، وسيمرون من على مدينة دهب، وسيتم عمل زيارات لهم في الدير، وبالتالي سيزورون دهب سكوير.

وأوضح طوني أنه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 90% ويتبقى 30% من اللاند سكيب وأعمال التشطيب، بتكلفة إجمالية تتخطى 40 مليون جنيه.

ويستهدف مشروع "دهب سكوير" نحو 10 إلى 15 ألف زائر في اليوم الواحد، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في دعم الدولة والمشروعات الاستثمارية الجادة التي يقدمها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار شكلت لجنة سياحية لمراجعة ومتابعة الإجراءات والاشتراطات التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لهذا المؤتمر؛ ومن بينها مراجعة الاشتراطات الصحية المطبقة في هذه المنشآت ومدى الالتزام بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بها، إلى جانب مدى التزامها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقًا لتصنيف كل منها؛ تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.