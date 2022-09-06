مصرع شخص وإصابة آخر سقط عليهما عمود إنارة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط عمود إنارة متوسط عليهما، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهما توصيل التيار الكهربائي من البرج لمبنى بقطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول «محمد.س.م»، 35 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح وكسور بالجمجمة ونزيف داخلي، و «ربيع.ش.ن»، 38 عامًا، مصاب بكسر في القدم اليمنى وجروح متفرقة، ويقيمان قرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن.

تبين من التحريات الأولية أن سبب الوفاة والإصابة سقوط عمود إنارة متوسط عليهما، أثناء محاولتهما تسلق البرج، لتوصيل تيار كهربي لمبنى كائن بقطعة أرض زراعية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.