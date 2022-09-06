قراصنة يخترقون بيانات مليار شخص في تيك توك.. والشركة تنفي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال باحثون في الأمن السيبراني إن بيانات أكثر من مليار مستخدم لتطبيق تيك توك، تعرضت لاختراق قبل أيام، من جانب القراصنة غير أن المتحدث باسم التطبيق نفى وقوع أي تسلل أو سرقة للبيانات.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إنه تم الكشف عن الاختراق في منتدى قرصنة شهير عُقد قبل يومين، حيث ادعى المتسللون أنهم استغلوا خادماً غير آمن يحتوي على معلومات شخصية لمستخدمي تيك توك.

وأكد المتسللون المزعومون أن لديهم إمكانية الوصول إلى نحو 34 جيجا من البيانات الخاصة بمستخدمي «يك توك، الكثير منها خاص بأشخاص قاصرين.

وأفاد الباحث الأمني تروي هانت، الذي يدير خدمة اختراق البيانات Have I Been Pwned التي تستخدمها العشرات من الحكومات الوطنية، أن "الأمر غير حاسم حتى الآن إلى حد ما. بعض البيانات التي يزعم القراصنة اختراقها كانت متاحة من قبل أصحابها بالفعل للعامة، وبعضها الآخر كان مصنفاً على أنه خاص ولكنه كان غير مهم".

ونفى متحدث باسم تيك توك حدوث أي خرق، قائلاً: "نعطي الأولوية لخصوصية وأمان بيانات مستخدمينا. فريقنا الأمني حقق في هذه الادعاءات ولم يجد أي دليل على وجود خرق أمني".

كانت شركة مايكروسوفت حذرت مؤخرا من ثغرة أمنية عالية في تيك توك على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، من الممكن أن تسمح للمهاجمين «خرق حسابات المستخدمين بنقرة واحدة.