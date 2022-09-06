بالصور- محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولًا إلى استاد النادي المصري بطول 2 كيلو و600 متر.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جرى الانتهاء من زرع أكثر من 125 عمود كهرباء وأعمال إنشاء جزيرة وسطى ومسطحات خضراء، فضلًا عن توسعة الطريق لإحداث السيولة المرورية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع 23 يوليو، تأتي بطول كيلو و300 متر، وصولا إلى شارع عبد الهادي الحديدي، حيث شملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، إقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة وكابلات، وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة.

وأضاف أنه جرى إقامة 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وأنه تجرى الأعمال تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد.