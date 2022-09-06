تعديل التغريدات سيكون متاحا.. تويتر يبدأ التغيير الذي طال انتظاره

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد انتظار استمر سنوات، بدأت منصة تويتر اختبار زر التحرير الذي يتيح للمستخدمين تعديل التغريدات التي ينشرونها على المنصة.

وكتبت تويتر في رسالة على الإنترنت "إذا ظهرت تغريدة معدلة، فهذا لأننا نختبر زر تحرير.. هذا سيحدث وسيكون كل شيء على ما يرام".

يسمح زر التحرير للمستخدمين بتعديل تغريداتهم خلال أول 30 دقيقة من نشرها. وسيظهر بعد تعديل التغريدة رمز وتوقيت وعلامة تتيح للقراء معرفة أن التغريدة تم تعديلها، وعند النقر على علامة التعديل، سيظهر تاريخ تعديل التغريدة والنسخ السابقة منها.

وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في شركة تويتر إن "خاصية تحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، بل تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار".

ويختبر فريق العاملين في تويتر الخاصية الجديدة داخليا، قبل توسيع نطاق هذا الاختبار في البداية ليشمل مشتركي خدمة تويتر بلو مدفوعة الاشتراك في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتتيح خدمة تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات عند قراءة المشاركات.

ويطالب مستخدمو تويتر منذ سنوات بإضافة زر تحرير، لكن جاك دورسي الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت والشريك المؤسس لموقع تويتر قال عام 2020 إنه لن يكون من المناسب أبدا إضافة زر تحرير إلى منصة تويتر.

وفي أبريل الماضي أكدت شركة تويتر بدء تطوير خاصية تحرير، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التوصل إلى اتفاق لشراء الشركة مقابل حوالي 44 مليار دولار وهي الصفقة التي فشلت في وقت لاحق.