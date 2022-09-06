12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية ضمن صفقة الغذاء

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد عن مغادرة 12 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بالمنتجات الزراعية كجزء من صفقة الغذاء

وأضافت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر، حيث يتواصل تسليم هذه المنتجات من الموانئ الأوكرانية وفقا للجدول الزمني تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

جاء ذلك إثر توقيع مجوعة اتفاقات متعددة الأطراف في إسطنبول في 22 من جويلية بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وحول مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية