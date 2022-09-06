ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 10 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو المانجو الزبدية جنيها واحدا ليتراوح بين 9 و10 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3.25 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا

الفاصوليا بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.25 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.