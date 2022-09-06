ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والبوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر كيلو الجمبري، والكابوريا.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 29 و35 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة بين 35 و93 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 120 جنيها و200 جنيه.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 12 جنيها ليتراوح بين 22 و48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 65 و125 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو البوري 7 جنيهات ليتراوح بين 67 و93 جنيهًا.