تسليم 79 منزلًا و395 فدانًا للمستحقين في التجمعات التنموية بطور سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى تسليم 50 منزلا، و250 فدانًا للمستحقين بتجمع "سهل القاع" التابع للمدينة، بواقع منزل ومزرعة على مساحة 5 أفدنة لكل مستحق، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتجمعات التنموية السكنية الزراعية التي جرى إنشاؤها بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم 29 منزلًا و145 فدانًا للمستحقين بتجمع بالتجمعات "اسلا وعريق" التابع للمدينة، ليصل إجمالي ما جرى تسليمهم بالتجمعين 395 فدانًا و97 منزل بالمرحلة الأولى للتجمعين التنمويين التي جرى إنشاؤهم بالمدينة.

وأشار إلى أنه جار استمرار تسليم عقود التخصيص للمستحقين بتجمع "سهل القاع"، من قبل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء هذه التجمعات ضمن المشروع الرئاسي "زراعة مليون ونصف فدان" بمحافظتي جنوب وشمال سيناء.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء7 تجمعات تنموية زراعية سكنية بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالي 570 منزلًا، وبلغ إجمالي المساحة الزراعية للتجمعات السبع 2850 فدانًا، بواقع 2 تجمع بمدينة طور سيناء، وهما تجمعي سهل القاع، اسلا وعريق"، و4 تجمعات بمدينة رأس سدر بتجمعات "الحمة، السحيمي، النهايات، أبو جعدة"، وتجمع بمدينة سانت كاترين.

ويضم كل تجمع تنموي مسجد ومدرسة، ووحدة صحية، وملعب خماسي، و10محلات خاصة بتوفير السلع الغذائية. وجرى تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 متر وترك 80 متر حوش، ويتكون المنزل من 3 غرف، ومضيفة، وصالة، ومطبخ، وحمام.