وزير الإسكان يوجه بإتاحة المزيد من الأراضى لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين بمشروع "بيت الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

فى بشرى سارة لحاجزي مشروع "بيت الوطن"، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتاحة المزيد من قطع الأراضى لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها مؤخراً، مؤكدا أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.