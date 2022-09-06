إصابة عامل وسيدة في مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية العتامنة بطما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حدوث مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية؛ جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية قرية العتامنة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "نوال. ل" 32 عامًا ربة منزل مصابة بطلق ناري بكف اليد اليسرى، وجرى نقلها لمستشفى طما المركزي، والدة زوجها "رضية. ا" 60 عامًا ربة منزل، وشقيقها "عز النصر" 48 عامًا عامل، وطرف ثان "جمال. م" 47 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وشقيقه "علي" 58 عامًا عامل، وزوجة الأول "هناء. ع" 38 عامًا ربة منزل.

الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإحداث الإصابات المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.