انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن السلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هناك جهات ومكاتب وجمعيات تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهمية وتوهم الموظف او المنتسب او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف".وأضاف، ان "هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وأرقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم".

ودعا البيان الى "عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين وعدم الإفصاح عنها لأي جهة تلافياً للسرقة وان المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن السلفة".



وبين، ان "المصرف سبق وان اصدر تعليماته بشمول الحشد الشعبي بالسلف إضافة الى منتسبي القوات الأمنية والموظفين وانه مستمر في منح السلف من دون توقف"، مشيرا إلى أن "الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات".