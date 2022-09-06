انت الان تتابع خبر طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".