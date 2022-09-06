شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الصيادين.. تعرف على اختصاصات مركز الاتصال البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنمية البحيرات على إنشاء مركز للاتصال البحرى داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

ووفقا للقانون، يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة، وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .

ولمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .