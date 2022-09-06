شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الروسية تعلق على تسلم تراس رئاسة الحكومة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على ترؤس ليز تراس رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون ونهج العلاقة بين البلدين.

الرئاسة الروسية تعلق على تسلم تراس رئاسة الحكومة البريطانية

وأضاف بيسكوف: "لكي نكون صادقين، إذا حكمنا من خلال تصريحات السيدة تراس بخصوص بلدنا عندما كانت وزيرة للخارجية، يمكننا أن نفترض بدرجة عالية من اليقين أنه لا يمكن توقع أي تغييرات للأفضل في ضوء تسلمها المنصب الجديد".

وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات متزايدة وتواجه قلق دول الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الطاقة والحاجة إلى اتخاذ قرارات جماعية بشأن هذه القضية.

مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقةأوروبا لن تكون قادرة على رفض الغاز الروسي حتى عام 2027

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "هناك بعض الانتقادات الداخلية حول كيفية تعامل قيادة اللجنة مع أزمة الطاقة، ويتزايد القلق بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، فإن بعض الدول التي ليست على علاقة جيدة مع القيادة الحالية للمفوضية الأوروبية، يعبرون ​​أيضا عن شكوكهم".

وفي وقت سابق، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى فرض سقف على أسعار الغاز الروسي، وفي نهاية أغسطس، أعلنت أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأمد لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة "الوقود الأزرق".

وأكد رؤساء وزراء المالية بمجموعة السبع، في بيان نهائي عقب اجتماعهم الأسبوع الماضي، على خطة "تحديد أسعار" النفط الروسي وحظر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية من روسيا، إذا لم يتم شراؤها بسعر محدد، كما دعوا "جميع الدول" للانضمام إلى المبادرة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تبيع النفط للدول التي ستصبح أطرافا في اتفاق التحديد القسري على أسعار النفط الروسي.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن "الشتاء سيظهر مدى إيمان الاتحاد الأوروبي بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي، لن تقدر أوروبا على التخلي عن الغاز الروسي حتى حلول عام 2027".

وتابع شوليغوف: "للتخلي عن الغاز الروسي، يجب أن يكونوا على يقين من أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك بحلول عام 2027، وضع الأسعار بحد ذاته ليس بالأمر السهل. ليس لدى أوروبا من تعتمد عليه باستثناء الأمريكيين، الذين يزيدون إنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف الوزير: "أعتقد أن الشتاء القادم سيظهر مدى حقيقة إيمانهم بإمكانية التخلي عن الغاز الروسي. بعد كل شيء، سيؤدي هذا إلى توقف الصناعة، بما في ذلك المواد الكيميائية. ستكون هذه الحياة جديدة تماما بالنسبة للأوروبيين. أعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على الرفض، فهذا كثير للغاية بالنسبة لهم".

صرحت شركة "غازبروم"، بأن تسرب الزيت هو فشل نظامي لوحدات "سيمنز" في خط أنابيب "السيل الشمالي"، كما تم تسجيل تسرب مماثل سابقا في وحدة ضغط الغاز رقم 14.

ووفقا لبيان الشركة: "إن استمرار تشغيل وحدة ضخ الغاز، دون إصلاح المشاكل التي تم تحديدها يخلق خطر نشوب حريق أو انفجار، وهذا يؤثر على السلامة الصناعية للمحطة بأكملها".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم"، أثناء عملها على آخر وحدة ضخ غاز رقم 24 في خط أنابيب "السيل الشمالي"، بالاشتراك مع ممثلين عن شركة "سيمنز"، اكتشاف تسرب للزيت، وأوقفت الشركة تماما عملية ضخ الغاز عبر خط الأنابيب لحين إصلاح العطل.

ومن جانبها قالت شركة "سيمنز"، إن مثل هذه التسريبات لا تؤثر في العادة على تشغيل التوربين ولا يمكن أن تكون سببا لإيقاف تشغيله.

وبما أن وحدة ضغط الغاز "بورتوفايا" هي "منشأة إنتاج خطرة"، وشركة "غازبروم" ملزمة "بتعليق تشغيل منشأة إنتاج خطرة".. في حالة اكتشاف ظروف تؤثر على السلامة الصناعية"، وبالتالي، فإن تشغيل وحدة ضخ الغاز رقم 24 مع وجود أخطاء محددة يتعارض بشكل مباشر مع متطلبات التشريعات الروسية".