شكرا لقرائتكم خبر عن رفع قدرات العاملين وتطوير المتاحف.. أبرز اختصاصات صندوق دعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون دعم السياحة والأثار، عددا من الاختصاصات لصندوق دعم السياحة والآثار، الذى يُنشا وفقا للتشريع، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل كما وردت في القانون.

المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.

تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

تنمية مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار,

تطوير المواقع والمناطق الأثرية.

بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

جدير بالذكر أنه يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.