إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار "هينامنور" في كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص في البلاد بسبب إعصار هينامنور.

وتم نقل نحو 3500 شخص إلى مناطق آمنة، حسبما ذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية.

كما تم نصح حوالي 15 ألف شخص بمغادرة منازلهم في المناطق المهددة بالانهيارات الأرضية والفيضانات.

ووصل الإعصار الاستوائي إلى الساحل الجنوبي للبر الرئيسي في الصباح الباكر قبل أن يتحرك إلى الشمال الشرقي بعد حوالي ساعتين ونصف، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية. وتسبب في رياح غزيرة وأمطار.

وغمرت المياه العديد من الطرق، وفقا لتقارير تلفزيونية.

وتضررت عدة مبان وبنى تحتية أخرى في جزيرة جيجو جنوبي البلاد.

وتتعرض شبه الجزيرة الكورية للعديد من الأعاصير كل صيف وفي أوائل الخريف.

وكان هينامنور الإعصار الحادي عشر هذا العام. كما صدر تحذير من إعصار في كوريا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام رسمية هناك أن زعيم البلاد كيم جونج أون ترأس اجتماعا مع مسؤولين في العاصمة بيونج يانج يومي الأحد والاثنين لمراجعة تدابير الحماية.