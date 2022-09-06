يؤثر على الفاتورة.. لماذا حذرت الكهرباء من نزع تيكت الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت الشركة القابضة للكهرباء من نزع "تيكيت الملابس"، مشيرة إلى أن نزعه قد يؤثر بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء.

وأوضحت الكهرباء في منشورًا توعويًا أن كل قطعة ملابس لها درجة حرارة معينة تغسل عليها، ولو درجة حرارة الغسالة زادت عنها، هتؤذي الملابس وكمان سخان الغسالة هيسحب كهربا أكتر".

وتابعت الشركة: "باختلاف أنواع القماش المصنوع منها الملابس، بتختلف درجة الحرارة المطلوبة لكيّها، وكل ما بتزيد درجة حرارة المكواة هتسحب كهرباء أكتر والملابس هتتعرض للتلف أسرع".

وواصلت الشركة: "ممكن توفر فلوس الكهرباء اللي هيستخدمها المجفف والمكواة وتحافظ عليها كمان لو كانت Dry Flat، لإنك مش هتكون محتاج غير إنك تفرد قطعة الملابس فقط علشان تكون جاهزة لارتدائها".