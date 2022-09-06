اخبار العالم

إصابة شخص اعتدى عليه آخر بسلاح أبيض في مشاجرة ببورسعيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخص بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بجرح نافذ في البطن، إثر اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض في مشاجرة بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، عمرو علي علي الملكي، 36 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في البطن، بادعاء اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض في مشاجرة بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة وضبط المتهم، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا