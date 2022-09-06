ألمانيا: القفزة في أسعار الغاز جزء من استراتيجية بوتين

05 سبتمبر , 2022
توربين لخط أنابيب نورد ستريم 1 (أ ف ب).
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن القفزة التي حدثت اليوم الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي أن هناك شهوراً صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.
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