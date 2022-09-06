غوغل تطلق تحذيرا لمستخدمي هواتف أندرويد

نيويورك: أطلقت شركة غوغل تحذيرا عاجلا ، لملايين المستخدمين لنظام أندرويد، لتجنب اختراق هواتفهم و تثبيت برامج ضارة.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن التحذير يتعلق بالأشخاص، الذين يستخدمون “غوغل كروم” على جهاز أندرويد الخاص بهم، مضيفا أن “غوغل” استهدفت بالأساس الأشخاص الذين يزورون “المواقع غير الآمنة”، وذلك لمساعدتهم على تجنب الاختراق.

وأضافت ” عند زيارة هذه المواقع ستصادفك رسالة: -الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة- أو -يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة- أو -موقع مريب-“، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج مشبوهة على جهازك.

وذكرت “الصن” أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة “فكِّر كثيرا قبل رفضها أو اختيار المتابعة”.

وأبرزت: “إذا كنت متأكدا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق -التفاصيل-، متبوعة بـ-زيارة هذا الموقع غير الآمن-“.

وكشفت “غوغل”: “تحاول بعض المواقع خداعك لتنزيل برامج ضارة بإخبارك أن جهازك يحتوي على فيروس.. احرص على عدم تنزيل أي من هذه البرامج”.

ونجحت غوغل خلال عام 2021، في توفير أعلى نسبة حماية للعملاء من المواقع الضارة التي تستخدم في عملية القرصنة.

وكشف تقرير نشرته شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل تحسنا كبيرا في قدرة محرك بحث جوجل على اكتشاف المواقع الضارة والمزعجة خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المواقع التي اكتشفها المحرك خلال العام الماضي بلغ 6 أمثال العدد المسجل في العام السابق.

وأشادت غوغل، بنظام منع الإزعاج الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي أطلقت عليه اسم “سبام برين” وساعد في جعل نتائج البحث خالية من المواقع والصفحات الضارة أو المزعجة بأكثر من 99%.