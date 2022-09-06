05 سبتمبر , 2022 انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة (أ ف ب). انتخب المحافظون البريطانيون الاثنين ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية (47 عاماً) 57 في المئة من الأصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو.

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