شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل روسيا راعية للإرهاب؟.. بايدن يرد بإجابة قاطعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يتردد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الإجابة على سؤال بشأن تصنيف روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب".

ورد بايدن على الصحفيين في البيت الأبيض، بكلمة واحدة هي "لا"، في إجابة حاسمة، تقطع الطريق أمام مطالب أوكرانيا، وضغوط بعض النواب الأمريكيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.

وكانت روسيا حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن "لا".

وكان تقرير لـ "مجموعة الأزمات الدولية" حذر من أن إقدام الولايات المتحدة على ضم روسيا إلى مجموعة صغيرة جدًا من البلدان المدرجة في قائمة "رعاية الإرهاب"، والتي تشمل حاليًا كوبا، وإيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، سيأتي بنتائج عكسية للغاية، مما قد يؤدي إلى تضييق مساحة الدبلوماسية متى حانت لحظة انطلاق محادثات السلام.

وأشار التقرير إلى أن إجراء مثل هذا سيزيد من التوترات "شديدة الخطورة"، وسيعيق الجهود متعددة الأطراف الرامية لمعالجة حالات الصراع والأزمات الإنسانية، لا في أوكرانيا فحسب، بل في العديد من أنحاء العالم.

حسب القوانين الأمريكية، فقد منح الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية سلطة تقديرية لتصنيف دولة ما بأنها "راعية لهجمات الإرهاب الدولي"، لكن القوانين الثلاثة التي تمنح سلطة وضع هذه التسميات لا تقدم تعريفا واضحا وشاملا لمعنى "الإرهاب الدولي".

ولا يوجد شرط بأن يقوم وزير الخارجية بتصنيف كل دولة تفي بمعايير التصنيف أو حتى أن تكون الدول المدرجة في القائمة هي "الراعي الأكبر للإرهاب الدولي" في وقت معين.

وبالنظر إلى المرونة التي أوجدها هذا الإطار القانوني، يبدو أن الاعتبارات السياسية والسياسة المحلية، وحتى غير المرتبطة بمكافحة الإرهاب، لها تأثير كبير في قرار التصنيف.

وتشترك فيه كوبا والدول الثلاث الأخرى المدرجة حاليًا في أن الولايات المتحدة ليس لديها علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية معها، حسب التقرير الذي قال إن التصنيف يشكل مصدرًا إضافيًا للخلاف.