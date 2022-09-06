واشنطن ترحب بنتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي في مقتل "شيرين أبو عاقلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن/تل أبيب-(د ب أ):

رحبت الولايات المتحدة، الاثنين، بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات داخلية للجيش الإسرائيلي وأفادت بأن الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، قد لقيت حتفها جراء رصاصة اطلقها الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ في الضفة الغربية المحتلة قبل أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "نرحب بمراجعة إسرائيل لهذا الحادث المأساوي، ونؤكد مرة أخرى على أهمية المساءلة في هذه القضية، مثل السياسات والإجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وقال برايس إن الولايات المتحدة "ستواصل تبادل أفضل الممارسات" بشأن تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين الناجم عن العمليات العسكرية والاستجابة له مع الشركاء العسكريين والحلفاء.

وتابع البيان: "لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب، بل كانت مراسلة لا تعرف الخوف أكسبتها مهنيتها الصحفية وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وكان مسؤول بارز بالجيش الإسرائيلي قال يوم الإثنين، بعد انتهاء التحقيقات: "هناك احتمالية كبيرة أن السيدة أبو عاقلة قد أصيبت خطأ برصاص أطلقته قوات الدفاع الإسرائيلي باتجاه المشتبه فيهم الذين تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون خلال تبادل لإطلاق النار وجرى إطلاق الرصاص باتجاه جنود قوات الدفاع الإسرائيلي بشكل يهدد الحياة وواسع النطاق وعشوائي".

غير أن المسؤول العسكري قال أنه لم يتم تحديد الصحفية الفلسطينية الأمريكية البارزة على أنها ضمن أطقم الإعلام في أي مرحلة.

وقتلت أبو عاقلة في 11مايو في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بينما كانت تقوم بمهمة التغطية الصحفية لقناة الجزيرة.

وقالت إسرائيل إنه لم يتسن بشكل واضح نسب الرصاص الذي أطلق إلى شخص بعينه حتى بعد انتهاء التحقيقات. ولن يتم فتح تحقيق جنائي.

وقالت النيابة العامة العسكرية " لا يوجد شبهة في هجوم جنائي ".

وبحسب الجيش، يظل هناك احتمالية أن الرصاص أطلق من جانب المسلحين الفلسطينيين.

وخلُص تحقيق في الولايات المتحدة إلى أن الرصاصة المميتة قد أطلقت من جانب الجيش الإسرائيلي، ولكن لم يتم إطلاق النار على أبو عاقلة عمدا.