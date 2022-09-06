بايدن: أمريكا ليست دولة انقسامات وعنف وكراهية



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا من المخاطر التي تتعرض لها بلاده ونظامها الديمقراطي من قِبل الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين.

جاء ذلك في سياق خطاب ألقاه بايدن في ساحة هنري ماير للاحتفالات في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسين الأمريكية بمناسبة عيد العمال.

وفي إشارة تكريمية للعمال، أكد بايدن أنه بدون دعم اتحادات العمال بكافة أنواعهم وطوائفهم، ما كان له أن يتحدث اليوم كرئيس للولايات المتحدة، حسب بيان للبيت الأبيض.

وقال بايدن: "علينا أن نسأل ما إذا كنا دولة تتجه للأمام ولبناء المستقبل أم ما زالت مهمومة بالماضي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تزداد قوة من كل أزمة مرت بها، لأنها دولة تفاؤل وليست دولة انقسامات وعنف وكراهية، في إشارة إلى الجمهوريين.

وأقر بايدن بالسنوات القليلة الصعبة التي مرت بها بلاده بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الجائحة لم تسيطر على حياة الأمريكيين، لافتا إلى الأعداد القياسية من الأمريكيين الذين هم مشاركون في منظومة الأيدي العاملة حاليا.

واعتبر مراقبون أن خطاب بايدن يأتي ضمن موسم استعداده وحزبه الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم.