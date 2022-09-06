"جمعت بين زوجين".. محاكمة ربة منزل بتهمة الزنا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بالجمع بين الأزواج.

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفي وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.