قناصة واشتباكات.. شهيد و5 جرحى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين مساء الاثنين.

وقال شهود عيان إن أكثر من 50 دورية عسكرية توغلت في الحي الشرقي وحي البساتين شرقي المدينة التي يتواجد فيه منزل حازم رعد منفذ هجوم "ديزينغوف" في تل أبيب مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية تقوم بهدم المبنى الذي تقع فيه شقة الشهيد رعد حازم.

وأشارت مصادر محلية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات إسرائيلية تحاصر الشقة التي كان بها والد رعد حازم وتشتبك مع مسلحين بالقرب منها، وإن هذه القوات تعمل على هدم منزل رعد حازم الذي قتل 3 مستوطنين قبل 5 أشهر

وأفاد الشهود بأن اشتباكات تدور بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي تتوغل في جنين، كما أشاروا إلى أن جيش الاحتلال نشر وحدات من القناصة على أسطح عمارات مرتفعة في المدينة.

ومنذ عدة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات واقتحامات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.



(الجزيرة)