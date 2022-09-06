شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. شكوك حول مشاركة نجمه أمام نابولي ومدة غياب هندرسون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يستعد لأولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” أخبار ليفربول اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري.

ليفربول يواصل استعداداته لمواجهة نابولي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة نظيره نابولي، والمقرر لها يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

شكوك حول مشاركة فابيو كارفاليو في مباراة نابولي

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود شكوك حول مشاركة فابيو كارفاليو لاعب فريق ليفربول، في مباراة الأربعاء ضد نابولي، والتي ستقام على ملعب "دييجو مارادونا".

وأوضحت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة كارفاليو في مباراة نابولي الإيطالي، بعدما خرج مصابًا في مباراة ليفربول وإيفرتون يوم السبت ببطولة الدوري.

واوضحت الصحيفة، أن مشاركة كارفاليو في المباراة ليس معروفًا حتى الآن، إذا كان سيكون قادرًا على اللعب أم لا.

مدة غياب هندرسون



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن المدة المتوقعة لغياب، جوردان هندرسون، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأكدت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن ليفربول قد يفقد خدمات هندرسون لمدة تصل إلى 3 أسابيع، حيث أكدت الأشعة التي خضع لها يوم الجمعة إصابته بإجهاد طفيف، وسيغيب عن مباراة نابولي.