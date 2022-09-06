ألمانيا تعتزم إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة على متن الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام في ألمانيا استنادا إلى مصادر في الائتلاف الحاكم ،بأن من المنتظر إلغاء الارتداء الإجباري للكمامات في الطائرات والذي لا يزال منصوصا عليه في قانون الحماية من العدوى.

وذكرت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" في عددها الصادر غدا الثلاثاء أن من المنتظر أن ينص القانون على ضرورة ارتداء كمامات إف إف بي2 في عيادات الأطباء إضافة إلى قطارات المسافات البعيدة والمستشفيات ودور الرعاية.

من جانبه، قال وزير الصحة كارل لاوترباخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيبقى التطعيم والكمامات أفضل حماية من موجة أوميكرون المتوقعة. ولهذا السبب فإننا سنستخدم كليهما".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الكمامة سيتعين ارتداؤها لهذا السبب في عيادات الأطباء أيضا "وطالما سمح وضع الجائحة، فإن الارتداء الإجباري للكمامة في الطائرات سيتم إلغاؤه"، لكن ستظل هناك توصية بارتداء الكمامة هناك، فهذه ليست مسألة لوائح بل هي مسألة حكمة".

كان الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم أعرب عن تأييده لإنهاء الارتداء الإجباري للكمامة على متن الطائرات، وقالت الشبكة إن من المقرر أن تحصل وزارة الصحة على تفويض حتى تتمكن من فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل الطائرات بموجب مرسوم.

ومن المنتظر أن يقر البرلمان الألماني يوم الخميس المقبل تعليمات كورونا في قانون الحماية من العدوى للخريف المقبل.

كان مجلس الوزراء الألماني أعد مشروعا ينص على عودة فرض قواعد واسعة النطاق تتعلق بالكمامات والاختبارات بشكل عام في الفترة بين مطلع أكتوبر حتى السابع من أبريل المقبلين.

ويمنح المشروع الولايات حق فرض المزيد من شروط الحماية وتوسيع نطاقها في حالة الوضع الحرج.