رئيس أوكرانيا: محطة زابوروجيا كانت على خطوة واحدة من كارثة إشعاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن محطة زابوروجيا النووية كانت على بعد خطوة واحدة من حدوث كارثة إشعاعية.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، منذ أيام، روسيا إلى إعادة السيطرة الكاملة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية إلى أوكرانيا، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المحطة.

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي نشره عبر موقعه الالكتروني، خلال اتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي لتهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.