صحفية فلسطينية تنال حكماً ضد قناة DW الألمانية بعد أن فصلتها بتهمة معاداة السامية

المنامة - ياسر ابراهيم - حققت الصحفية الفلسطينية الأردنية، فرح مرقة، الإثنين، 6 سبتمبر/أيلول 2022، "نصراً" قضائياً، بحصولها على قرار من محكمة ألمانية بأن إقالتها من محطة دويتشه فيله الألمانية، المملوكة للدولة، بتهمة معاداة السامية "غير مبررة قانوناً".

تم طرد مرقة مع ستة موظفين عرب آخرين من دويتشه فيله DW الألمانية، في فبراير/شباط 2022، اتهمتهم لجنة عيّنتها المؤسسة بأنهم "معادون للسامية".

الصحفية، مرقة، نشرت تغريدة أعلنت فيها الحصول على قرار قضائي ضد الفصل التعسفي الذي تعرَّضت له من المؤسسة الإعلامية الألمانية.

من جانبه، قال جيوفاني فاسينا، مدير المركز الأوروبي للدعم القانوني في بيان: "نأمل أن يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أنه ينبغي عليهم وقف ممارساتهم الرقابية"، مضيفاً أن "التراجع – بما في ذلك من خلال الإجراءات القانونية – فعال وضروري من أجل دعم هذه الحقوق".

سيكون أمام DW مهلة حتى منتصف سبتمبر/أيلول لاستئناف قرار المحكمة، أو القبول به والاعتذار علناً عن إقالة مرقة والتراجع عن الادعاءات.

عاشت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أحداثاً متسارعة في فبراير/شباط 2022، بعدما تم الإعلان عن طرد صحفيين عددهم 6، اتهمتهم لجنة عيّنتها إدارة هذه المؤسسة الدولية الألمانية بأنهم "معادون للسامية".

أكد من فُصلوا، أغلبهم فلسطينيون، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الفصل جزء من حملة ضد الصوت الرافض للسياسات الإسرائيلية، لا سيما مع الخلط الكبير الواقع في ألمانيا بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

ينتشر في ألمانيا لوبي صهيوني يدافع عن مصالح إسرائيل، يتكون من مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات وشخصيات، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية، واستطاع هذا اللوبي في الفترة الأخيرة التوغل في وسائل الإعلام الألمانية.

(عربي بوست)