شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية الشيوخ يشيد بتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني واختيار 6 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

وقال " السادات" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الشخصيات التى تم اختيارها كمقررين للمحاور السياسى والاقتصادى والاجتماعى تعبر عن فئات المجتمع المصرى وعن كافة القوى السياسية.

وأوضح " السادات" أن المقررين الذى تم اختيارهم بهم شخصيات لديها خبرة كبيرة وشخصيات أخرى شبابية مما يعنى أن الاختيارات تتمتع بعناصر الشباب والخبرة معا فضلا عن العنصر النسائى.

وأشار "السادات" إلى أن الحوار الوطنى سيتضمن أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، فى كافة المجالات، كما يساهم فى خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وأضاف "السادات": "لا شك أن الحوار سيشمل دعوة كافة القوى المجتمعية عدا جماعات الإرهاب والعنف"، لافتا إلى أن الحوار الوطنى جاد ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطنية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطى إلى أن حزبه قدم مقترحات خلال المشاركة فى الحوار الوطنى، واختتم قائلا: "الجمهورية الجديدة وطن يسع القوى الوطنية التى تسعى للبناء".

وقد عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم، الاثنين 5 سبتمبر 2022، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيرى (مقرر مساعد) للمحور السياسى، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالى (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامى (مقرر مساعد) للمحور المجتمعى.

كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفى الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوى (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.

وفى ختام جلسة اليوم، قرر المجلس عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادى والمجتمعى.