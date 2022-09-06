شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: اختيار مقررى الحوار الوطني يمهد للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مسار الحوار الوطنى مبشر بالخير للغاية، موضحا أن الإعلان عن اختيار 12 مقررا للمحاور الأساسية للحوار الوطنى، خطوة تؤكد جدية الحوار الوطنى في أن يكون شاملا وموسعا يضم مختلف القضايا.

وقال الجندى إن الدولة المصرية جادة في إقامة حوار حقيقي ومثمر من أجل الوصول بالجمهورية الجديدة إلى قدر عال من الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة طريقها إلى المستقبل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطنى يشمل مختلف القضايا التى طالبتها القوى السياسية والمجتمعية، موضحا أن الكل يترقب نتائج جيدة للغاية تساعد في المضى قدما نحو مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر.