شكرا لقرائتكم خبر عن مراعاة اختيار المحاصيل الملائمة للمياه الجوفيـة من بين توصيات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس الشيوخ بـ 15 توصية للحكومة، بشأن الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويحافظ عليها من التدهور والنضوب، جاء ذلك خلال تقرير لمجلس الشيوخ أعدته لجنة الزراعة بالمجلس عن اقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن التصريح بحفر آبار مياة جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد التقرير أن مصر تولى أهمية كبرى لمواردها المائية، وتدرك أهمية المحافظة على المياه وحسن إدارتها، والعمل على تنمية موارد إضافية، مثل تحلية مياه البحر والمياه الجوفية كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية لسد الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية واحتياجات القطاعات المختلفة، كما أنه في ظل التحديات القومية والإقليمية والدولية ومع الزيادة السكانية المستمرة تزداد مشاكل إدارة المياه صعوبة والاستثمارات المالية المطلوبة لزيادة كفاءة الاستخدامات وتنمية الموارد المائية وتعد المياه الجوفية هي المصدر الثاني لمياه الرى في مصر بعد مياه النيل.

ولفت التقرير الى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بعمل دراسة حول سعة الخزان الجوفي والمياه التي يمكن سحبها في الحدود الآمنة، وهذه الدراسة موضحة على الخرائط الهيدرولوجية والتي تحدد نوعية ومواصـفات كل منطقة توجد بها مياه جوفية، حيث تقوم الوزارة بالتصريح بالرى على ضوء هذه الدراسات.

وتمثلت التوصيات المتعلقة باستخدام المياه الجوفية في الزراعة بـ:

-ضـرورة وجود برنامج زمني وخطة محددة للإجراءات المتعلقة بالتراخيص ومحددات المسـاحة وكميات المياه بحيث تكون هناك معلومات واضـحة لدى المستثمرين لتوفير الاستثمار الزراعي في مختلف المناطق.

-التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية التي يرتبط عملها بالمياه الجوفية مثل المركز القومي لبحوث المياه، مركز البحوث الزراعية

-ضـرورة استكمال إجراءات دراسـة شاملة لتحديد عمق المياه ومناسيبها في هذه المنطقة بدق العديد من الآبار الاختبارية للإستفادة بمياهها في التوسع الزراعى

-التطبيق الحازم لقانون الموارد المائية والرى بما يمكن ترشيد الاستخدام وخفض الفواقدوالتقليل من الإستخدام الجائر للآبار الجوفية

-ضـرورة مراعاة اختيـار أنـواع المحاصيل الملائمة للزراعـة علـى المياه الجوفيـة مثـل تلك التي تتطلب استهلاكاً أقـل وفتـرات نمـو أقصـر وفـي الوقت نفسـه تكـون ذات إنتـاج يتسم بالقيمـة الاقتصادية العاليـة مـع الأخـذ بالاعتبـار الـجـدوى الاقتصادية دائمـاً لمشروعات التوسـع الزراعـي فـي الـوادي الجديد والواحـات علـى ضـوء تكاليف الـري بهذه المناطق، ومراعاة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من التوسع الزراعي