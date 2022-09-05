انت الان تتابع خبر أنشيلوتي عن دوري الابطال: ما حدث العام الماضي سيحدث مرة أخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في غلاسكو قبل بدء مشواره في المجموعة السادسة بدوري الأبطال أمام سيلتيك، يوم الثلاثاء: "ليست مفاجأة لي ألا أكون المرشح الأوفر. أعتقد أنها علامة جيدة".

وأضاف: "أعتقد أنه في العام الماضي كانت فرصنا أقل في الإحصائيات لحصد اللقب. ولدينا فريق أفضل هذا الموسم".



وتابع أنشيلوتي: "ما حدث العام الماضي سيحدث مرة أخرى. سننافس حتى النهاية، ونأمل أن نخوض النهائي".

واشار أنشيلوتي: "في هذه البطولة يحظى ريال مدريد بالاحترام دائما، تاريخ النادي جزء من تاريخ هذه البطولة".

واوضح: "نبدأ بحماس، كما هو الحال دائما، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث. علينا أن نفكر في دور المجموعات أولا، ونحسم المجموعة، ثم نرى ما سيحدث بعد راحة نوفمبر وديسمبر من أجل كأس العالم".

وأكد أنشيلوتي إنه "من المحتمل أن يستعين كثيرا بسياسة التناوب للحفاظ على جاهزية اللاعبين في دوري الأبطال والدوري الإسباني".



وبين المدرب الإيطالي إنه "قلق بشأن كيفية تعامل اللاعبين مع الجدول الزمني المزدحم بمجرد العودة من نهائيات كأس العالم في قطر والتي تنطلق في 20 تشرين الثاني".

وتابع أنشيلوتي: "حتى كأس العالم أعتقد أننا لن نواجه مشكلات لأن اللاعبين جاهزون ومتحمسون".

وأوضح: "يريدون الوصول إلى كأس العالم وهم في حالة جيدة. السؤال هو كيف سيعود اللاعبون بعد كأس العالم. نحن لا نعرف لأنه وضع استثنائي".

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري الأبطال إلى جانب لايبزيغ وشاختار وسلتيك.