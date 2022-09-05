انت الان تتابع خبر مصرع عدة اشخاص بحادث مروري في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى الطرق الخارجية بين طريق ناحية القيروان وقرية ابو سنام، المركبة الأولى نوع هونداي النترا، المركبة الثانية نوع مارسيدس لوري".



واضافت ان "سبب الحادث الوقوف عكس السير من قبل سائق المركبة الثانية الذي تفاجئ به سائق المركبة الأولى ما أدى الى الاصطدام و وفاة خمسة اشخاص".

