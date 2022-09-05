انت الان تتابع خبر حريق في مرسى الجادرية وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريق اندلع داخل مرسى الجادرية وسط بغداد".

واضاف انه "على الفور تم توجيه مفرزة وتبين ان الحريق داخل كرفان متروك بسبب تماس كهربائي وتم اخماد الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع اي خسائر بشرية الخسائر مادية فقط".

