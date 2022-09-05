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حريق في مرسى الجادرية وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريق اندلع داخل مرسى الجادرية وسط بغداد".

واضاف انه "على الفور تم توجيه مفرزة وتبين ان الحريق داخل كرفان متروك بسبب تماس كهربائي وتم اخماد الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع اي خسائر بشرية الخسائر مادية فقط".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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