انت الان تتابع خبر استهداف مسلحي حزب العمال بصواريخ في وادي باليسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب كردستان، في الساعة 20:10 من مساء اليوم الاثنين، استهدفت طائرة مجهولة الهوية مسلحي حزب العمال الكردستاني في وادي باليسان شمالي العراق".



واضاف انه "بحسب المعلومات، فإن مسلحي PKK هربوا من حدود إدارة الانتفاضة وتم استهدافهم في وادي باليسان بواسطة الطائرات، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات".