شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان.. مقتل عدد من طاقم السفارة الروسية في تفجير انتحاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخصان على الأقل وجرح آخرون قي انفجار بالقرب من مدخل السفارة الروسية في العاصمة الافغانية كابل، حسب ما صرح مسؤولون.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القتلى هم من طاقم السفارة، وأضافت أن هناك أفغانا بين الجرحى.

وأكدت وزير الخارجية سيرجى لافروف، مقتل اثنين من طاقم موظفى السفارة الروسية، لافتًا إلى أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفى البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

وأضاف لافروف أن موسكو تأمل في العثور على منفذى الهجوم الإرهابى قرب السفارة الروسية في كابل في أقرب وقت ممكن.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "RIA" قد افادت أن دبلوماسيا وأحد افراد الطاقم الأمني في السفارة قد جرحا في ما يبدو أنه عملية انتحارية.

ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن العملية.

وقالت الشرطة إن الانتحاري تقدم نحو السفارة لكنه قتل نتيجة إطلاق النار عليه بينما كان يتقدم نحو المدخل، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف، لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الانتحاري هو من فجر الحزام الناسف.

يذكر أن روسيا واحدة من بلدان قليلة استمرت في الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في افغانستان بعد استيلاء طالبان على الحكم في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

ولا تعترف روسيا رسميا بحكومة طالبان لكن الطرفين عقدا محادثات حول إبرام اتفاقيات لشراء سلع كالقمح والغاز والزيت من موسكو.

السعودية تدين العمل الإرهابي

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية اليوم الهجوم الإرهابى الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذى أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وفق ما نقله موقع "واس"