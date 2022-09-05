شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أطفال وحفظة قرآن وإطلاق مبادرة لذوي الهمم وتشجير المدراس.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة،

نظمت أمانات مراكز أبو النمرس وأوسيم وقسم الوراق، ندوات تثقيفية تحت عنوان "وطن أخضر"، وذلك تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوعى البيئى، ولاقي موضوع الندوات قبولًا كبيرًا من المشاركين واستفاد الجميع من الندوة وأشادوا بالمعلومات ورددوا عبارات شكر لحزب مستقبل وطن ودوره الخدمى في تثقيف المواطن من خلال عقده العديد من الندوات والمؤتمرات.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة مبادرة "إبداع" لذوي الهمم، حيث شهد إطلاق حملة "إبداع" وذلك من خلال تدشين حفل لمبدعي ذو الهمم في نطاق قسم الجيزة وبالتعاون مع الأمانات المختلفة في الأمانة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحزبية من خلال مبادرة "قادرون بأختلاف".

كما نظمت أمانة مركز منشأة القناطر، احتفالية كبري لتكريم المتفوقين من أبناء قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر، وتم تسليم الجوائز للمتفوقين من خريجي الجامعات وأوائل الثانوية العامة والأزهرية وخاتمى القرآن الكريم وبعض الشخصيات الخدمية، متمنيًا للجميع مزيد من النجاح والتفوق.

كما قامت أمانة قسم الطالبية، بتوزيع عدد 103 من الشجيرات علي عدد من مدراس الطالبية، في إطار المحافظة علي البيئة والصفة الجمالية وزيادة المساحات الخضراء، وفي المقابل قدمت إدارتي المدرستين الشكر لحزب مستقبل وطن بالقسم على التعاون البناء مع المؤسسات التعليمية.

كما شاركت أمانة مركز أوسيم، في رفع تجمعات القمامة الكثيفة من منطقة القنطرة البيضاء، في قرية بشتيل.

وفي محافظة القاهرة،

أقامت أمانة قسم المطرية، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط والأدوات، بأسعار مخفضة، عن السوق وميثلاتها، وسط إقبال كبير من أهالي المطرية

وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وفي محافظة الإسكندرية،

أقامت أمانة قسم الجمرك، معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجا، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة تثقيفية تحت عنوان "توعية المواطنين بمنظومة الجمع الجديدة وإعادة تدوير المخلفات"، وحاضر فيها مدير العمليات بشركة نهضة مصر ومدير مصانع شركة نهضة مصر، بمشاركة وتنظيم الأمناء النوعيين بالقسم.

كما أطلقت أمانة قسم العامرية أول، فعالية "بيئة نظيفة" وذلك ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية، مبادرة لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 )، وخلال الفعالية، تم تنفيذ حملة نظافة بقرية حارس واحد بالنهضة بأمانة الوحدة الحزبية.

كما نظمت أمانة النقل والمواصلات بقسم الدخيلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "حوادث الطرق الاسباب والوقاية"، وتناولت الندوة توعية قائدي السيارات من مخاطر السرعة وعدم احترام قواعد المرور وأثر المشروبات الروحية والمخدرات وبعض العقاقير الطبية التى تساهم فى عدم الادراك وتشتت الوعى الذهنى والبصرى لهم اثناء القيادة وأثر ذلك وخطورته على حياتهم وحياة الآخرين.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، مبادرتها تحت شعار "أهلا مدرستى"، وذلك لتوزيع ألف شنطة مدرسية مشموله بالأدوات الدراسية، احتفالاً بعودة الدراسة، وذلك بالتنسيق بين مدير المستشفيات ومراكز الشباب والأندية ومؤسسة البنات، حيث قام وفداً من أمانة المجالس المحلية، بالتوجه إلي المدراس لتوزيع عدد من الشنط المدرسية عليهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.

كما تنظم أمانة مركز كفر البطيخ، القافلة الطبية رقم 18، للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس بي بالمجان، بالتعاون مع مستشفي الكبد المصري، وذلك غدا يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا، في قرية أم الرضا، وتقدم القافلة الطبية الفحص الطبي، والتحاليل والإشاعات بالمجان، وايضاً المتابعة الفورية عقب القافلة مع المرضي لاستكمال العلاج بمركز الكبد بشربين.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانتي مراكز الشواشنه وابشواى، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجا، في سنرو البحرية وعزبة القطعان، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة مركز الفيوم، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، علي مدار يومين بالوحدة الصحية في قرية العزب، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين والذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساعدة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة قسم أول المحلة، الورشة الثانية لمبادرة "إبنى.. ابنك"، والتي أطلقتها أمانة المرأة بالقسم، وتستكمل المبادرة بعد الرسم فى الخط وورش عمل فى استخدام الحاسب الآلي للأطفال كما تستهدف المبادرة دعم أنشطة المرأة للوصول إلى كل فئات المجتمع.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، ورشتها الخامسة ضمن مبادرة "أنا مش ضعيفة"، للشهر الثاني علي التوالي، وذلك للتدريب الحرفي للنساء، وقد خصصت الورشة لعدة انواع من الطباعة بدأتها بالطباعة علي المج الصيني والاطباق الصيني بطريقتين ثم الطباعة علي الزجاج، وختاماً الطباعة علي القماش.

كما نظمت أمانة مركز بسيون، احتفالية لتكريم أطفال حضانة طيور الجنة، في الوحدة الحزبية بصاحجر، وتم تسليم الهدايا للأطفال، حيث كرم 20 طفل بالحضانة، وتم إعطاؤهم شهادات تقدير لتحفيزهم على التفوق في الدراسة في السنوات المقبلة، وفي المقابل قالت إحدى الأمهات الأطفال المشاركين في الحفل، إنها سعيدة بتكريم الامانة للاطفال من أجل رسم البسمة على وجة الأبناء وعلى وجه ابنتها، من أجل دفعها إلى التقدم خلال الأعوام المقبلة.

كما نظمت أمانة مركز ومدينة سمنود، يوم ترفيهي لأطفال دار البشرى للطفل اليتيم بسمنود وأيضا أطفال من طلاب المدرسة الفكرية بسمنود، حيث ساد أجواء هذا الحفل توفير الألعاب والهدايا الرمزية وجو المرح للأطفال.

وفي محافظة الأقصر،

تواصل أمانة مركز إسنا، فعاليات ندواتها عن التغيرات المناخية بمقر الحزب، بحضور قيادات وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وعدد من الاهالي والمواطنين، واستهدفت الندوة التعريف بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، ويشار إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التي ينفذها الحزب للتعريف بالتغيرات المناخية حيث سبقها تنظيم ندوة في مركز ارمنت وندوة في بندر الأقصر وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف نشر الوعى بقضايا تغير المناخ وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، والتعريف والتوعية بقمة المناخ التي ستستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وفي محافظة المنيا،

أقامت أمانة مركز بني مزار، ثاني معارضها لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور بمركز بني مزار، وذلك ضمن سلسلة من المعارض المقرر افتتاحها بجميع المراكز، ويهدف المعرض لتوفير وبيع المستلزمات الدراسية والملابس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25 %، تيسيرًا على أولياء الأمور والتخفيف عن كاهلهم.

كما نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "مشاركة الشباب في صنع القرار"، وذلك بمقر أمانة الحزب بالمحافظة، وحاضر فيها أستاذ بكلية التربية جامعة المنيا وخبير التنمية البشرية، ويأتي ذلك استمرارا لاستراتيجية حزب مستقبل وطن في بناء وعي المواطن ودعم مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي محافظة المنوفية،

شهد ملعب "شيتوس"، بمدينة منوف، انطلاق دوري مستقبل وطن بمحافظة المنوفية في نسخته الرابعة؛ وسط حضور جماهيري كثيف من عشاق الساحرة المستديرة، ويشارك في الموسم الرابع شارك فيه 90 فريق من مختلف قري مركز ومدينة منوف، وبمشاركة تحكيمية من كبار الحكام، وشهد اليوم الأول 5 مباريات قوية وجاءت نتيجة المباريات الأولى كما يلي: المباراة الأولي بين فريق الأمل منوف وكمشوش أ، وانتهت بنتيجة صفر - 6 لصالح فريق كمشوش أ، فيما جاءت المباراة الثانية بين مركز شباب منشأة سلطان والأهلي بمنوف وانتهت بنتيجة 3 - صفر لصالح فريق مركز شباب منشأة سلطان، وبينما المباراة الثالثة بين كفر السنابسة ب ومركز شباب سنجرج وانتهت بنتيجة 2 - 4 لصالح فريق مركز شباب سنجرج، وشهدت المباراة الرابعة تنافسا شرسا بين شبرا بلولة ب ودمليج ب وانتهت بنتيجة 2 - 3 لصالح فريق دمليج ب، بينما المباراة الخامسة لعبت بين أهلي منوف وفريق النجوم بمنوف وانتهت بنتيجة 2 - صفر لصالح فريق النجوم بمنوف.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الفرافرة، قافلة صحية وندوة عن صحة المرأة وسرطان الثدي بقري الخير والنماء، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 85 حالة مرضية من أبناء المركز، بالوحدة الصحية بقري الخير والنماء، وعلى هامش القافلة نفذت ندوة تثقيفية حول صحة المرأة وسرطان الثدي بقري الخير والنماء بمركز الفرافرة، قدمت توعية مكثفة لعدد كبير من السيدات حول مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي لدي السيدات وطرق التعامل مع الحالات المصابة وطرق تقديم الدعم المعنوي لهن، وكذلك توعية السيدات حول المبادرات الرئاسية التي تنشر أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد الأسرة وكيفية الإستفادة منها.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية علي أعمال الخياطة، لعدد 25 سيدة بمقر الجمعية الخيرية في قرية أسمنت، وأكد المشاركون في الدورة، على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن خاصة المرأة والفتيات والأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الرعاية لهم على كافة الأصعدة تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية حول قضية التغيرات المناخية، في بمقر الحزب الرئيسي بمركز طوخ، تحت شعار "اتحضر للأخضر"، وتطرق للحديث عن خطورة وعواقب التغيير المناخى وأسبابه وكيفية مواجهه هذا التغير، وذلك علي هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتناولت الندوة، التعريف بتغير المناخ والذي يقصد به التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، قد تكون هذه التحولات طبيعية أو عن طريق الأنشطة البشرية التي أصبحت هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ وما هو دور الأفراد والكيانات الاقتصادية في مواجهة تلك التغيرات المناخية التي ثؤثر علي كافة دولة العالم .

كما تمكنت أمانة مركز قليوب، من توفير سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل ومحاربة جشع التجار .

كما نظمت أمانة مدينة ومركز شبين القناطر، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية كفر الشوبك، بحضور ممثلي الأوقاف وأولياء أمورهم، وتسلم المكرمين شهادات التقدير والجوائز العينية تقديراً لهم.

وفي محافظة البحر الأحمر،

استكملت أمانة مدينة الغردقة، دورة "التسويق الإلكتروني" لليوم الثاني علي التوالي وذلك بمقر الحزب، وشملت الدورة، تعريف مفهوم التسويق الإلكتروني والمنافع التى يحققها التسويق الإلكتروني وعيوبه، والمميزات التى تحصل عليها الشركات التى تتعامل بالتسويق الإلكتروني ومراحل التسويق الإلكترونى والتحديات التى تقف أمام هذا النوع من التسويق الذى أصبح يمثل مستقبل التسويق فى العالم، ويأتي ذلك استكمالاً للدعم المتكامل الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية وفي اطار التعاون بين حزب مستقبل وطن والجهاز، جاء ذلك بحضور قيادات الحزب بالمحافظة وعدد من متدربي التسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة.

وفي محافظة سوهاج،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً كبيراً لبيع السلع التموينية والمواد الغذائية والمستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، عن مثيلاتها في الأسواق، في أول معرض ينظمه الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وشارك في مراسم افتتاح المعرض المقام أمام الإستاد الرياضي بحي شرق مدينة سوهاج، محافظ سوهاج، وأعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة، وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه الأجنحة المختلفة بالمعرض، مشيداً بالتعاون المثمر للحزب مع أجهزة المحافظة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية بالعمل على توفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب الموسم الدراسي الجديد، وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض وتسويق منتجاتهم، ويضم 9 عارضين لكافة المستلزمات المدرسية، والسلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 25% إلى 30%، وشهد المعرض إقبالاً وحضوراً كبيراً من المواطنين، مثمنين جهود الحزب وخدماته المجتمعية التى تمس بشكل مباشر حياتهم المعيشية.

وفي محافظة جنوب سيناء،

افتتحت أمانة مدينة طور سيناء، أولى مباريات دوري مستقبل وطن في المحافظة، حيث فاز فريق الجبيل على فريق طلائع النصر بنتيجة 2/0، وفريق الأبطال على فريق الأمل 5/0، وفي مدينة أبوزنيمة وعلي ملعب مركز شباب أبوزنيمة اقيمت مباراة اليوم الأول بين فريقي التماسيح والريدز والتي انتهت بفوز فريق الريدز علي فريق التماسيح 3 /1، وفي مدينة أبورديس بحضور كافة قيادات الحزب بالمدينة واللجنة المنظمة فاز فريق نجوم ابورديس 2/8، وعلى فريق المان سيتى في المباراة الافتتاحية و في مدينة طابا فاز فريق اكواتيك وورلد على فريق مصر للطيران 5/0، و فوز فريق موفنبيك علي فريق نجمة سيناء 3/0.

وفي محافظة السويس،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، ثاني معارضها لبيع مستلزمات المدراس، بأسعار مخفضة، في أرض المعارض بحي السويس، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وأمناء الأمانات النوعية وأمناء الأقسام. والمعرض الثاني كان بهدف عمل أكبر انتشار للمعارض فى كافة التجمعات السكانية، وتم زيادة عدد المنتجات بالمعرض لتلبية احتياجات المواطنين، وجاء ضبط الأسعار كانت من أهم الأولويات قبل تنظيم المعرض حتى يتم توفير الخدمة الحقيقة للأهالي.

وفي محافظة قنا،

أقامت أمانة مركز قفط، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية الرابع للحزب علي مستوي المحافظة، بأسعار مخفضة، ويوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية بأسعار مخفضة للمواطنين، ويتضمن كميات كبيرة من الأدوات المدرسية وكذلك الأحذية والشنط المدرسية ويوفر أيضا الزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وذلك من خلال مشاركة واسعة من كبار التجار وبتخفيضات تتجاوز 30%.

كما بدأت أمانتي مركزي أبوتشت وفرشوط اليوم في زراعة 1225 شجرة مثمرة بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية بالمركزين وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم اليوم البدء في زراعة 425 شجرة بمركز فرشوط كمرحلة أولى موزعة بواقع 125 شجرة بمدينة فرشوط و100 شجرة بمجلس قروي الكوم الأحمر و100 شجرة بمجلس قروي العركي و100 شجرة بمجلس قروي العسيرات وذلك بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

وفي محافظة بني سويف،

واصلت أمانة الشباب في بالمحافظة، البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، وذلك في مرحلته الثانية، واستهدف البرنامج، امناء شباب أمانات المراكز وكوادر أمانة شباب المحافظة وبعض أعضاء هيئات مكاتب امانات الشباب بالمراكز، وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي ورشتي عمل الأولى عن مهارات وأدوات العمل العام، والورشة الثانية جاءت بعنوان مهارات القيادة وبناء فرق العمل، ويذكر أن البرنامج التدريبي تضمن 4 ورش تثقيفية حتى الآن على مرحلتين، حيث جرى سابقا عقد ورشتي عمل عن إعداد الشباب على كيفية إعداد وكتابة ورقة سياسات عامة، وتثقيف سياسي للعمل الحزبي والعمل العام، بالإضافة إلى توضيح المستويات الحزبية ابتداء من الوحدات الحزبية وحتى رئيس الحزب، وطبيعة العمل وهدف ورؤية الحزب.

وفي محافظة أسوان،

ينظم أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية تثقيفية، حول التغييرات المناخية في مصر بين التأثيرات السلبية، وسبل التكيف ووسائل التخفيف، إنطلاقاً من دور الحزب في الاستعداد لقمة المناخ، بالتعاون مع المنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، وذلك غدا يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، الساعة 12 ظهرا بمقر الحزب ميدان المحطة.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة مدينة ههيا، مراسم قرعة "دوري مستقبل وطن"، لكرة القدم الخماسية، في الموسم الرابع، وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الوطن رجال القوات المسلحة والشرطة الأوفياء، وشارك في المراسم أعضاء هيئة المكتب وأمناء الوحدات الحزبية ومديري إداري الفرق المشاركة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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