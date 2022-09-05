سفير أمريكا بالقدس: بايدن أبلغ لابيد بأننا لن نكبل يد إسرائيل بشأن إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس - (د ب ا)

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدز اليوم الاثنين إن البيت الأبيض أكد لإسرائيل أنه لن يسعى أبدًا إلى منعها من حماية نفسها ضد إيران.

قال نيدز ،في مؤتمر صحفي في القدس ،إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأن رئيس الوزراء يائير لابيد في مكالمته الهاتفية الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني.

وأضاف نيدز أن بايدن وعد أيضا لابيد "بأننا لن نكبل يد إسرائيل أبدا".

وقال: "نحن نتفهم عدوان إيران ،وإن (بايدن) كان واضحًا جدا لرئيس الوزراء في هذا الاعتقاد".

وقال نيدز إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستعادة اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي، ولكن بموجب شروط معينة.

وأضاف أن هناك "فجوات كثيرة" باقية بين الأطراف عقب انتكاسة في المفاوضات الاسبوع الماضي حدثت وسط تكهنات بامكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.

وقال نيدز إنه من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين مع لابيد لمناقشة إيران.

يشار إلى أن إسرائيل تعهدت بعدم امتلاك طهران لسلاح نووي ، وأعلنت مرارا عن استعدادات للقيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية ، وذلك على ضوء تصريحات المسؤولين في إيران بمحو الدولة العبرية من الوجود.