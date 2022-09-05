جامعة الجلالة تنظم يوما تدريبيا لأطباء العلاج الطبيعي في مستشفى السويس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، غداً الثلاثاء، يوما تدريبيا لمنسوبي قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السويس العام، ومناظرة بعض الحالات المرضية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، بالتعاون مع الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة بالسويس وجامعة الجلالة الاهلية، لتعزيز التدريب والتأهيل للكوادر الطبية في القطاع الصحي.

وأفاد الدكتور محمد الشناوي - القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بأن الجامعة تهدف إلي توفير كافة برامج التدريب اللازمة لجميع الكوادر الطبية، مشيراً إلى التعاون المشترك مع مديرية الصحة بالسويس، لتوفير التدريب الإكلينيكي لطلاب وطالبات الجامعة بمستشفى السويس العام.

ووجّه الدكتور إسماعيل الحفناوي - وكيل وزارة الصحة والسكان، بإتاحة كافة الوسائل التدريبية من أجل الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية لجامعة الجلالة، ولاسيما في تخصص العلاج الطبيعي، في ظل اهتمام ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، برفع الكفاءة الطبية للفريق الطبي بكافة قطاعاته.

ويأتي اليوم التدريبي تحت إشراف الدكتور أحمد نوح، مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام، والدكتورة ميري شهيد، رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.