انت الان تتابع خبر 'داعش' يتبنى الهجوم على السفارة الروسية في كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "رويترز" ان "تنظيم داعش الارهابي تبنى الهجوم الانتحاري على السفارة الروسية في أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل روسيين اثنين هما دبلوماسي وحارس أمن".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن "التفجير قرب السفارة الروسية بكابول، أسفر عن مقتل وإصابة ما بين 15 إلى 20 شخصا".



من جهتها، قالت الشرطة الأفغانية إن "انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية.. قبل أن يُقتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة".

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية مقتل اثنين من طاقمها، معربة عن "أملها في العثور على منفذي الحادث في أقرب وقت ممكن".